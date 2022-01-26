Экологи Татарстана обнаружили за зиму 15 незаконных свалок снега

За эту зиму в Минэкологии РТ поступило 27 обращений по вопросам организации несанкционированных свалок снега. По каждому из них была проведена проверка, в результате выявлено 15 таких мест, сообщает пресс-служба ведомства.

«Размещение снега в неустановленных для этих целей местах влечет за собой административную ответственность согласно ст. 8.2 КоАП РФ „Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления“ и ст.3.6 КоАП РТ „Нарушение муниципальных правил благоустройства территорий поселений и городских округов, муниципальных правил обращения с отходами“», — сказано в сообщении.

Если жители Татарстана обнаружили несанкционированную свалку снега, они могут сообщить об этом экологам по телефону 8 (843) 267-68-67, по электронной почте eco.signal@tatar.ru, либо обратиться в интернет-приемную Минэкологии РТ. Кроме того, обращения принимаются в системе «Народный контроль» в категории «Экология» и в мобильном приложении «Школьный экопатруль».