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Ру Тат
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Происшествия
2 декабря 2021  10:29
Елена Саляхова

Экологи Татарстана обнаружили на реке Меша незаконно вырытый канал

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Татарстанские экологи вместе с республиканской экспертной группой обнаружили в Лаишево незаконно вырытый канал. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил главный советник Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Руслан Никонов.

«Этот канал был протянут рядом с рекой Меша. Его протяженность составляет полтора километра. Было видно, что там была проделана большая работа, была привлечена тяжелая строительная техника», — отметил спикер.

На нарушителя были составлены два административных протокола.

#экология
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