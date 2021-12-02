Экологи Татарстана обнаружили на реке Меша незаконно вырытый канал

Татарстанские экологи вместе с республиканской экспертной группой обнаружили в Лаишево незаконно вырытый канал. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил главный советник Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Руслан Никонов.

«Этот канал был протянут рядом с рекой Меша. Его протяженность составляет полтора километра. Было видно, что там была проделана большая работа, была привлечена тяжелая строительная техника», — отметил спикер.

На нарушителя были составлены два административных протокола.