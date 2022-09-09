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Ру Тат
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Экология
9 сентября 2022  01:05

Экологи РТ выявили более 440 «токсичных» автомобилей в ходе операции «Чистый воздух»

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Более 5,2 тыс. автомобилей проверили экологи в Татарстане в этом году в ходе операции «Чистый воздух», 442 транспортных средства оказались «токсичными». Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Инспекторы территориальных управлений Министерства экологии и природных ресурсов РТ совместно с сотрудниками Управления ГИБДД МВД по РТ продолжают проводить мероприятия по выявлению эксплуатации транспортных средств с превышением норм токсичности», – сказано в сообщении.

«Чистый воздух» продолжится до конца сентября. Проверки машин проводятся на основных автомагистралях, КПП и предприятиях. Главная цель акции заключается в предупреждении негативного воздействия транспорта на атмосферный воздух.

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