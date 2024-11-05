Экологи решили почти 7,5 тысячи обращений татарстанцев в 2024 году

С начала года татарстанцы направили 8352 обращения в общественную экологическую приемную. За это время было рассмотрено и решено 7483 из них, рассказали в Минэкологии РТ.

Чаще всего жители республики обращают внимание специалистов на свалки и несвоевременный вывоз мусора — этой проблеме посвящены 5329 сообщений. Еще 1204 были связаны с качеством атмосферного воздуха, а 908 — качеством воды.

Большая часть сообщений поступила в Минэкологии Татарстана через «Школьный экопатруль» — 3772 и интернет-приемную ведомства — 3107. 1296 обращений получена через систему «Народный контроль», еще 177 оставлено на платформе обратной связи «ПОС».