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Экологи решили почти 7,5 тысячи обращений татарстанцев в 2024 году
С начала года татарстанцы направили 8352 обращения в общественную экологическую приемную. За это время было рассмотрено и решено 7483 из них, рассказали в Минэкологии РТ.
Чаще всего жители республики обращают внимание специалистов на свалки и несвоевременный вывоз мусора — этой проблеме посвящены 5329 сообщений. Еще 1204 были связаны с качеством атмосферного воздуха, а 908 — качеством воды.
Большая часть сообщений поступила в Минэкологии Татарстана через «Школьный экопатруль» — 3772 и интернет-приемную ведомства — 3107. 1296 обращений получена через систему «Народный контроль», еще 177 оставлено на платформе обратной связи «ПОС».
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