Экоактивисты: Редкие виды растений гибнут из-за дорожных реагентов в Казани

Редкие виды растений в столице Татарстана ежегодно гибнут из-за воздействия химических веществ, содержащихся в дорожных реагентах. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал заведующий лабораторией «Инженерные проблемы биотехнологии» КНИТУ-КХТИ, руководитель секции редких видов растений республиканского совета Общества охраны природы Сергей Мухачев.

«Редкие виды растений в Казани ежегодно гибнут из-за негативного воздействия дорожных реагентов, которыми обрабатывают дороги зимой. Также на растениях негативно сказываются колебания уровня воды Куйбышевского водохранилища. Редкие виды растут на границе воды и суши, они очень чувствительны к влаге. Чтобы растения нормально существовали, нужно сделать шлюз на Казанке за Кировской дамбой, дабы удерживать уровень воды», — отметил он.

Ученый добавил, что искусственными мерами активистам удается поддерживать численность существующих популяций. Однако переломить ситуацию, чтобы численность «краснокнижников» увеличилась, пока не удается.

Экоактивист Тимур Ескараев пояснил, что из-за колебаний воды в Куйбышевском водохранилище особо страдает реликтовый папоротник — сальвиния плавающая.

«Когда спустили воду на Куйбышевском водохранилище до 49-й отметки в 2019 году, вся сальвиния на территории Русско-Немецкой Швейцарии погибла. Мы надеемся, что она вновь появится весной», — заметил он.

Активист сообщил также, что из-за противогололедных составов, которыми обрабатывают дороги, чуть было не погиб ирис сибирский, растущий на берегу Казанки.

«Из-за химреагентов, которые приносит ветром с Миллениума, гибли популяции в предыдущие годы. Мы брали пробы грунта, который пагубно влияет на растения. Сейчас мы популяцию ириса восстанавливаем. Кроме того, на части территории Русско-Немецкой Швейцарии погибли ужовниковые папоротники. Краснокнижные папоротники наиболее капризны и чувствительны. Погиб ужовник, однако некоторые архивные виды остались в северной части Русско-Немецкой Швейцарии, куда реагенты не доносит ветром», — уточнил Ескараев.

Для восстановления утраченных или угнетенных экосистем в пределах Казани на берегу Казанки создан питомник для выращивания редких и реликтовых растений. Весной и летом в питомнике будет высажена очередная партия растений, которые сейчас существуют в природе, но их численность заметно сокращается.