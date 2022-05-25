Экологи обнаружили большую свалку в Цареве после жалоб местных жителей

Экологи обнаружили большую свалку в Цареве — площадь загрязненного участка составила 850 кв. метров. На горы мусора в соцсетях ранее пожаловались жители поселка в Пестречинском районе Татарстана, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Минэкологии РТ.

«Согласно поступившей информации, по факту нарушения природоохранного законодательства специалистами Министерства экологии был осуществлен выезд в поселок Царево Пестречинского района. В ходе обследования территории выявлено складирование отходов в виде грунта, загрязненного строительными материалами, на земельном участке общей площади 850 кв. метров», — сообщили в пресс-службе.

В Управление Росреестра по РТ направлен запрос для определения собственника земельного участка. По результатам будут приняты меры в рамках действующего законодательства.