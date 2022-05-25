news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экология
25 мая 2022  22:46
Наталья Рыбакова

Экологи обнаружили большую свалку в Цареве после жалоб местных жителей

news_top_970_100

Экологи обнаружили большую свалку в Цареве — площадь загрязненного участка составила 850 кв. метров. На горы мусора в соцсетях ранее пожаловались жители поселка в Пестречинском районе Татарстана, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Минэкологии РТ.

«Согласно поступившей информации, по факту нарушения природоохранного законодательства специалистами Министерства экологии был осуществлен выезд в поселок Царево Пестречинского района. В ходе обследования территории выявлено складирование отходов в виде грунта, загрязненного строительными материалами, на земельном участке общей площади 850 кв. метров», — сообщили в пресс-службе.

В Управление Росреестра по РТ направлен запрос для определения собственника земельного участка. По результатам будут приняты меры в рамках действующего законодательства.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100