Экологи проводят отбор проб воздуха на территории Нижнекамского промузла

После сообщения о возгорании на территории Нижнекамского промузла инспекторы Минэкологии РТ проводят отбор проб воздуха. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Специалисты аккредитованных лабораторий приступили к мониторингу качества атмосферного воздуха в районе Нижнекамского промышленного узла. Выезд инспекторов состоялся после сообщения о возгорании на территории предприятия», – отметили в пресс-службе.

По оперативным данным, на площадке ведется локализация очага возгорания. К работе привлечены службы оперативного реагирования. Сотрудники, не задействованные в ликвидации, перемещены на безопасное расстояние.