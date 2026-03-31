news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 31 марта 2026 14:41

Экологи проводят отбор проб воздуха на территории Нижнекамского промузла

Читайте нас в
Телеграм

После сообщения о возгорании на территории Нижнекамского промузла инспекторы Минэкологии РТ проводят отбор проб воздуха. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Специалисты аккредитованных лабораторий приступили к мониторингу качества атмосферного воздуха в районе Нижнекамского промышленного узла. Выезд инспекторов состоялся после сообщения о возгорании на территории предприятия», – отметили в пресс-службе.

По оперативным данным, на площадке ведется локализация очага возгорания. К работе привлечены службы оперативного реагирования. Сотрудники, не задействованные в ликвидации, перемещены на безопасное расстояние.

#Экология #Минэкологии РТ #загрязнение атмосферного воздуха
news_right_1
news_right_2
news_bot
Новости партнеров