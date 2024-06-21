Экологи проверили качество воды в Казанке на научном судне «Фламинго»

Мониторинг за состоянием поверхностных вод Казанки проводят экологами Татарстана во время проведения спортивных игр стран БРИКС. Сегодня специалисты вышли в рейд на научно-исследовательском судне «Фламинго».

«Мы находимся в помещении химического поста природоохранного комплекса. В настоящее время определяется восемь показателей загрязняющих веществ в природной воде и показатель мутности», — рассказал участник рейда.

Судно «Фламинго» прошло по маршруту «Кировская транспортная дамба — Кремлевская транспортная дамба — акватория Казанки». Оно оснащено приборной базой для исследования в непрерывном автоматическом режиме акваторий по гидрохимическим и гидрофизическим параметрам. Вода проверяется на содержание нефтепродуктов, ионов аммония, хлорид ионов, ионов марганца, цинка, фенола и других веществ.

Приборы, оборудование и программное обеспечение, установленное на научно-исследовательском судно «Фламинго», отечественного производства. Все они внесены в госреестр средств измерений и регулярно проходят проверку и калибровку. В ходе рейда превышений допустимых концентраций загрязняющих веществ на Казанке не выявлено.

Судно было принято в эксплуатацию Минэкологии РТ в 1996 году, в 2007-м комплекс прошел первую модернизацию, в 2022-м — вторую глубокую модернизацию. В России было 20 подобных судовых природоохранных комплексов, однако сейчас занимаются научно-исследовательской деятельностью лишь пять из них. Научно-исследовательское судно также выполняет задачи, поставленные в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.