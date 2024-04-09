Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Экологи просят очевидцев сообщить координаты места на Волге, где случился мор рыбы
Жалоба на мор рыбы на реке Волге около поселка Васильево поступила в Министерство экологии и природных ресурсов РТ. Инспекторы планирует выезд совместно с коллегами из Росприроднадзора, но поиски этого места могут занять немало времени, поскольку в жалобе не указаны точные координаты. Об этом «Татар-информу» рассказали сегодня в пресс-службе Минэкологии РТ.
«Видео в соцсетях, сообщающее о заморе рыбы или о других нарушениях, авторы выкладывают, зачастую забывая указывать точные координаты места. Наши инспекторы выезжают, но по небольшим фрагментам видео найти место природоохранного нарушения сложно, а порой — невозможно», — подчеркнули в пресс-службе.
Неравнодушным татарстанцам рекомендовали при выявлении подобных фактов направлять обращения в природоохранные ведомства (Министерство экологии, Росприроднадзор, Росрыболовство) с указанием геолокации и номера телефона для обратной связи. Телефоны горячих линий: 8 (843) 200-03-31 (Росприроднадзор), 8 (843) 267-68-67 (Минэкологии), 8 (843) 278-95-72 (Росрыболовство).
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»