Экологи приступили к расчистке притока Меши по нацпроекту «Экология»

На реке Меша у села Никольское в Лаишевском районе Татарстана начаты работы по расчистке правого притока. На эти цели по нацпроекту «Экология» выделено 54,8 млн рублей, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Мероприятия проводятся по федеральному проекту „Сохранение уникальных водных объектов“ национального проекта „Экология“. Расчистка русла будет проведена на площади 32 гектара, протяженность участка составит 4 километра», — пояснили в ведомстве.

Цели работ — углубление мелководья и удаление слоя наносов, содержащих биогенные элементы в донных отложениях, что позволит исключить опасность вторичного загрязнения реки, уточнили в министерстве.

В настоящее время на объекте проводится раскорчевка и вырубка деревьев и кустарников, выемка донных отложений гидромеханизированным способом. В результате проводимых работ увеличится пропускная способность реки, что уменьшит негативное воздействие на прилегающую территорию и улучшит условия проживания более 1200 человек.

Национальные проекты реализуются по всей России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.