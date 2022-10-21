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Ру Тат
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Экология
21 октября 2022  04:10

Экологи принудили исполком Тукаевского района РТ убрать незаконную свалку

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Несанкционированная свалка площадью 182 кв. метров ликвидирована благодаря экологам в Тукаевском районе Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ

«В адрес министерства поступило обращение граждан по факту несанкционированного складирования отходов на территории Мусабай-Заводского сельского поселения. Инспекторы выехали на место, факт подтвердился», – сказано в сообщении.

Экологи установили собственника земельного участка. Они выписали предостережение исполкому Тукаевского района о необходимости устранения нарушения в течение 60 дней. На данный момент весь мусор вывезли, территория приведена в порядок.

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