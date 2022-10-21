Экологи принудили исполком Тукаевского района РТ убрать незаконную свалку

Несанкционированная свалка площадью 182 кв. метров ликвидирована благодаря экологам в Тукаевском районе Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ

«В адрес министерства поступило обращение граждан по факту несанкционированного складирования отходов на территории Мусабай-Заводского сельского поселения. Инспекторы выехали на место, факт подтвердился», – сказано в сообщении.

Экологи установили собственника земельного участка. Они выписали предостережение исполкому Тукаевского района о необходимости устранения нарушения в течение 60 дней. На данный момент весь мусор вывезли, территория приведена в порядок.