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Экология
6 октября 2022  03:09
Наталья Рыбакова

Экологи через суд заставили убрать свалку стройотходов в Тукаевском районе

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Несанкционированную  свалку строительных отходов в водоохранной зоне реки Шильна в Тукаевском районе Татарстана убрали по предписанию экологов. Для этого им пришлось обращаться в суд.

Общая площадь свалки составляла 220 кв. метров, собственником участка оказался исполком Малошильнинского сельского поселения. Экологи выдали предостережение, которое исполком не выполнил в срок. В итоге по решению мирового суда был выписан штраф в размере 10 тыс. рублей, осле чего экологи направили заявление с требованием убрать свалку в Тукаевский районный суд, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ. 

Убрать свалку по решению суда требовалось до конца ноября, однако уже сейчас исполком Малошильнинского сельского поселения вывез весь мусор и очистил территорию.

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