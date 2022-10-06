Экологи через суд заставили убрать свалку стройотходов в Тукаевском районе

Несанкционированную свалку строительных отходов в водоохранной зоне реки Шильна в Тукаевском районе Татарстана убрали по предписанию экологов. Для этого им пришлось обращаться в суд.

Общая площадь свалки составляла 220 кв. метров, собственником участка оказался исполком Малошильнинского сельского поселения. Экологи выдали предостережение, которое исполком не выполнил в срок. В итоге по решению мирового суда был выписан штраф в размере 10 тыс. рублей, осле чего экологи направили заявление с требованием убрать свалку в Тукаевский районный суд, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Убрать свалку по решению суда требовалось до конца ноября, однако уже сейчас исполком Малошильнинского сельского поселения вывез весь мусор и очистил территорию.