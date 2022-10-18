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Экология
18 октября 2022  23:47
Наталья Рыбакова

Экологи заставили исполком убрать две свалки в Тетюшском районе Татарстана

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По предписанию экологов убраны две несанкционированные свалки в Тетюшском районе Татарстана общей площадью более 1 тыс. кв. метров. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«Инспекторы Заволжского территориального управления во время экологического мониторинга выявили две несанкционированные свалки в селах Малые Атряси и Большие Атряси. Площадь каждой из них составила более 510 кв. метров», — отметили в ведомстве.

Исполком Большеатрясского сельского поселения ликвидировал обе свалки. Теперь территория приведена в надлежащее санитарное состояние.

#несанкционированные свалки
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