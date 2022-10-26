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Ру Тат
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Экология
26 октября 2022  20:54

Экологи принудили исполком Нижнекамского района ликвидировать свалку

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Нелегальная свалка площадью более тысячи кв. метров ликвидирована в Нижнекамском районе Татарстана после вмешательства экологов. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

«В ходе мониторинга Нижнекамского района специалисты Закамского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ обнаружили свалку возле деревни Верхний Ключ», – сказано в сообщении.

В адрес райисполкома было направлено предостережение об устранении нарушения. В настоящее время свалка ликвидирована, территория приведена в надлежащее санитарно-экологическое состояние.

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