Экологи пригласили татарстанцев к участию в соцопросе, разработанном третьекурсником

К участию в соцопросе Министерства экологии и природных ресурсов РТ приглашаются в 2022 году жители Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба природоохранного ведомства.

«До конца года у каждого татарстанца есть возможность рассказать о проблемах в сфере экологии, которые их волнуют. К участию в опросе приглашаются люди, желающие внести свой вклад в улучшение экологической обстановки, сохранение объектов окружающей среды и воспитание социально ответственного поведения у подрастающего поколения», — отметили в министерстве.

Организаторы социологического исследования пытаются понять, насколько жители республики готовы к экологическому образу жизни. Опрос разработал для министерства студент 3-го курса кафедры общей и этнической социологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета Алексей Хохлов. Ответить на вопросы могут жители республики старше 16 лет.