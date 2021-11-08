Экологи пригласили татарстанцев к участию в опросе о раздельном сборе мусора

Всероссийский опрос «Отношение жителей к раздельному накоплению и сбору твердых коммунальных отходов на территории Российской Федерации» проводит Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Татарстанцы приглашаются к участию в нем, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Татарстанцы могут поделиться информацией о том, участвуют ли они в раздельном сборе мусора, что им нравится, а что вызывает сложности, высказать мнение об условиях, которые уже созданы на территории региона для раздельного сбора отходов, а также подать идеи, как можно повысить эффективность раздельного сбора отходов на территории республики», — рассказали в ведомстве.

«Результаты будут использованы для подготовки предложений по совершенствованию системы раздельного накопления и сбора ТКО», — пояснили в Минэкологии.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Казани за 2021 год отправили на переработку более 500 тонн вторичного сырья. Компания «УК „ПЖКХ”» с начала года установила в столице Татарстана 1000 евроконтейнеров для раздельного сбора ТКО.