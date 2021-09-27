Экологи при помощи квадрокоптера раскрыли склад ртутных ламп в Альметьевске

Незаконный склад ртутных ламп и свалку боя строительного кирпича обнаружили татарстанские экологи на территории производственной базы в Альметьевске. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«В Telegram Минэкологии РТ поступило обращение граждан о складировании труб на территории производственной базы в Альметьевске. Инспекторы с помощью квадрокоптера обнаружили места складирования отходов. В ходе осмотра территории с участием собственника земельного участка было обнаружено незаконное складирование 200 отработанных люминесцентных ртутных ламп в картонных коробках, а также бой строительного кирпича на почве. Площадь захламления составила 142 кв. метра», — сказано в сообщении.

В отношении собственника земельного участка составлен протокол сразу по трем статьям КоАП РФ. Виновнику выписан штраф размером 300 тыс. рублей и дан месяц на устранение нарушений.

Кроме того, на территории обнаружен склад старых автопокрышек и пустые бочки. Они принадлежат арендатору, оказывающему услуги по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек. В отношении должностного лица организации составлен протокол по двум частям статьи 8.2 КоАП РФ.