Экологи пресекли незаконную добычу песка в Нижнекамске

Около 20 тысяч кубометров песка незаконно добыли злоумышленники возле деревни Ильинка, неподалеку от Нижнекамска. Нарушителю природоохранного законодательства грозит уголовная ответственность, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Факт кражи зафиксирован инспекторами Закамского территориального управления Минэкологии РТ. О нарушении сообщили неравнодушные жители через интернет-приемную. На момент выезда экологов на месте работал экскаватор, погрузчик и самосвалы», – сказано в сообщении.

Экологи рассказали, что нарушитель действовал без соответствующей лицензии на недропользование, за что юрлицо было привлечено к административной ответственности по ч.1 ст.7.3 КоАП РФ. Также нарушителю грозит уголовная ответственность. Материалы направлены в Управление МВД России по Нижнекамскому району РТ.