news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экология
1 февраля 2023  04:09

Экологи пресекли несанкционированную добычу песка в селе Шемордан

news_top_970_100

Инспекторы Северного территориального управления Минэкологии Татарстана выявили факт добычи песка без лицензии в селе Шемордан Сабинского района. Об этом передает пресс-служба природоохранного ведомства.

«Нарушение было зафиксировано в ходе мониторинга Сабинского района <...> Объем изъятых общераспространенных полезных ископаемых составил 60 куб. метров», — говорится в сообщении.

На земельном участке экологи обнаружили спецтехнику, которая занималась добычей песка — экскаватор Hitachi и шесть «КАМАЗов». Инспекторы рассчитали ущерб, причиненный окружающей среде, правонарушителю выдано предостережение о его устранении. Отмечается, что на сегодня территория приведена в надлежащее санитарно-экологическое состояние.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное