Экологи пресекли несанкционированную добычу песка в селе Шемордан

Инспекторы Северного территориального управления Минэкологии Татарстана выявили факт добычи песка без лицензии в селе Шемордан Сабинского района. Об этом передает пресс-служба природоохранного ведомства.

«Нарушение было зафиксировано в ходе мониторинга Сабинского района <...> Объем изъятых общераспространенных полезных ископаемых составил 60 куб. метров», — говорится в сообщении.

На земельном участке экологи обнаружили спецтехнику, которая занималась добычей песка — экскаватор Hitachi и шесть «КАМАЗов». Инспекторы рассчитали ущерб, причиненный окружающей среде, правонарушителю выдано предостережение о его устранении. Отмечается, что на сегодня территория приведена в надлежащее санитарно-экологическое состояние.