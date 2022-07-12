Экологи помогли алькеевцам вернуть доступ к берегам безымянного озера

После вмешательства экологов в Алькеевском районе Татарстана администрация снесла забор, закрывавший местным жителям доступ к озеру. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«В Министерство экологии и природных ресурсов РТ по горячей линии обратились жители Алькеевского района и передали информацию о том, что в селе Старая Тумба кто-то перекрыл доступ к озеру, построив забор. Инспекторы Волжско-Камского территориального управления обратились в исполком сельского поселения, предписав устранить природоохранное нарушение и демонтировать ограждение», – сказано в сообщении.

В результате забор и оперативно ликвидирован, доступ к безымянному озеру вновь открыт для местных жителей.