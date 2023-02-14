Экологи поймали водителя, который сбрасывал жидкие отходы из грузовика на дорогу в РТ

Специалисты Минэкологии РТ обнаружили и устранили нарушение природоохранного законодательства в Нурлатском районе. Ими был остановлен водитель, из грузовика которого прямо на трассу выливались жидкие отходы. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«В ходе мониторинга Нурлатского района инспекторы Юго-Восточного территориального управления Министерства экологии РТ зафиксировали как из грузового автомобиля на ходу выливаются жидкие отходы из-за приоткрытого заднего борта машины прямо на автодорогу Нурлат – Аксумла», – отмечается в сообщении.

Водитель объяснил, что сброс произошел случайно. Экологи выдали ему предостережение о недопустимостиподобных ситуаций, а нарушение было устранено в течение трех следующих часов. «Дорога приведена в надлежащее санитарно-экологическое состояние», – заключили в Минэкологии РТ.