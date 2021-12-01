Экологи передали в суд материалы по загрязнению реки Тарн-Вар в Татарстане

Превышение уровня загрязняющих веществ сразу по трем показателям обнаружили экологи в сбросах в реку Тарн-Вар в Татарстане. Материалы дела переданы в суд, сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«Превышение содержания загрязняющих веществ в сбросах с очистных сооружений одного из предприятий в Нурлатском районе выявили инспекторы. Как пояснили экологи, предприятие на законных основаниях пользуется водными объектами и ежеквартально обязано предоставлять отчет о качестве сточных вот. В сведениях за третий квартал экологи и обнаружили превышения по показателям аммония, сульфатов, фосфатов и нитритов», – сказано в сообщении.

За нарушение требований к охране водных объектов на должностное лицо составлены протоколы сразу по двум статьям КоАП РФ. Материалы дела переданы в Нурлатский районный суд.