Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Экологи отреагировали на жалобы о незаконных земляных работах в Нижнекамском районе
Инспекторы Минэкологии РТ выявили в СНТ «Строитель» Нижнекамского района незаконные земляные работы.
Как сообщили в министерстве, ранее местные жители пожаловались на перемещение плодородного слоя почвы. Узнав об этом, инспекторы Закамского управления оперативно выехали на место.
После осмотра территории выяснилось, что нарушитель снял почву с береговой полосы, тем самым незаконно углубив дно водного объекта. Изъятый грунт складировали на берегу. Причем площадь снятого плодородного слоя - 381 кв. м.
В министерстве заверили, что нарушителя найдут и предъявят ему ущерб, который тот нанес почвам в результате незаконных работ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»