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Общество 20 ноября 2024 18:01

Экологи отреагировали на жалобы о незаконных земляных работах в Нижнекамском районе

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Экологи отреагировали на жалобы о незаконных земляных работах в Нижнекамском районе
Фото: © «Татар-информ»

Инспекторы Минэкологии РТ выявили в СНТ «Строитель» Нижнекамского района незаконные земляные работы.

Как сообщили в министерстве, ранее местные жители пожаловались на перемещение плодородного слоя почвы. Узнав об этом, инспекторы Закамского управления оперативно выехали на место.

После осмотра территории выяснилось, что нарушитель снял почву с береговой полосы, тем самым незаконно углубив дно водного объекта. Изъятый грунт складировали на берегу. Причем площадь снятого плодородного слоя - 381 кв. м.

В министерстве заверили, что нарушителя найдут и предъявят ему ущерб, который тот нанес почвам в результате незаконных работ.

#Экология #почва #жалоба #нижнекамский район
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