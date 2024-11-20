Экологи отреагировали на жалобы о незаконных земляных работах в Нижнекамском районе

Фото: © «Татар-информ»

Инспекторы Минэкологии РТ выявили в СНТ «Строитель» Нижнекамского района незаконные земляные работы.

Как сообщили в министерстве, ранее местные жители пожаловались на перемещение плодородного слоя почвы. Узнав об этом, инспекторы Закамского управления оперативно выехали на место.

После осмотра территории выяснилось, что нарушитель снял почву с береговой полосы, тем самым незаконно углубив дно водного объекта. Изъятый грунт складировали на берегу. Причем площадь снятого плодородного слоя - 381 кв. м.

В министерстве заверили, что нарушителя найдут и предъявят ему ущерб, который тот нанес почвам в результате незаконных работ.