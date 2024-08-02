Экологи отправились на «Фламинго» в трехдневную экспедицию по Казанке и Волге

Научно-исследовательское судно «Фламинго» отправилось сегодня в трехдневную экспедицию по Волге и Казанке. Экологи проанализируют состояние поверхностных вод Казанки и Волги.

«Министерство экологии и природных ресурсов РТ ежегодно проводит экспедиции по исследованию качества поверхностных вод Куйбышевского водохранилища. В 2023 году были организованы две экспедиции, в ходе которых проведены исследования гидрохимических и гидрофизических свойств воды. На определенных участках выявлены превышения, которые свидетельствуют о наличии негативных факторов, воздействующих на водохранилище», — рассказала начальник отдела экологического мониторинга Минэкологии РТ Елена Закирова.

Она отметила, что в этом году главные цели экспедиции заключаются в изучении качественного состава поверхностных вод и в сравнении их с показателями прошлого года, а также в выявлении негативных факторов воздействия.

«Научно-исследовательские работы проводятся в рамках нацпроекта „Экология“», — подчеркнула Закирова.

Спикер назвала некоторые источники загрязнения. На реки оказывает влияние диффузный сток с полей.

«При распашке полей в Волгу попадают удобрения, которые используются при выращивании сельскохозяйственных культур, а также ощутимо антропогенное влияние людей, проживающих по берегам рек», — заметила эколог.

Заместитель директора по аналитической деятельности ГБУ «НПО Геоцентр РТ» Артур Вильданов напомнил, что в 2022 году судно «Фламинго» прошло глубокую модернизацию.

«Восемь гидрохимических показателей определяются в режиме реального времени. Все данные аккумулируются и передаются оператору», — подчеркнул он.

Судно «Фламинго» отправилось от пристани «Лесная Гавань» в Казани по маршруту общей протяженностью 300 км. Маршрут разработали ученые Академии наук РТ. За три дня судно пройдет мимо населенных пунктов Кзыл Байрак, Камское Устье, Тетюши и вернется в Казань.

Участники экспедиции отберут пробы воды на участках, подверженных антропогенной нагрузке, и проанализируют их. Также они посмотрят, как соблюдается режим водоохранных зон на берегах рек, используя фото- и видеофиксацию. Кроме того, запланирован анализ сбросов биологических очистных сооружений. По итогам экспедиции вся полученная информация будет собрана и проанализирована.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда».