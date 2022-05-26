Экологи отобрали пробы почвы на месте ДТП с участием нефтевоза

Экологи выехали на место ДТП с участием нефтевоза в Ютазинском районе Татарстана и отобрали пробы, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Сообщение о разливе нефти в результате аварии на автодороге Азнакаево-Ютазы поступило к экологам через «Единую дежурную диспетчерскую службу». Недалеко от села Каракашлы в кювет опрокинулся бензовоз Scania, в результате чего произошла утечка сырой нефти. Инспекторы совместно с сотрудниками отдела обеспечения экологического надзора оперативно выехали на место и произвели отбор проб почвы», - сказано в сообщении.

Общая площадь загрязнения составила 25 кв. метров. На место ДТП также прибыла техника для ликвидации разлива нефти, спасатели и «скорая помощь». Пострадавший в аварии водитель был доставлен в больницу.