Экологи опровергли информацию о превышении формальдегида в воздухе над Казанью

В Минэкологии Татарстана опровергли ранее опубликованное сообщение Гидрометцентра РТ о превышении предельно допустимой концентрации формальдегида в атмосферном воздухе в Авиастроительном районе Казани.

«В отношении превышений предельной допустимой концентрации по формальдегиду в атмосферном воздухе Казани, фиксируемых постами наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха УГМС РТ, следует отметить, что наличие подобных превышений не подтверждается данными, получаемыми как министерством, так и Управлением Роспотребнадзора по РТ. Измерения загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в Казани УГМС РТ проводит фактически в санитарных разрывах автодорог и автостоянок, то есть там, где большое скопление выхлопных газов. Кроме того, необходимо отметить, что мониторинг УГМС РТ проводится в ручном режиме без автоматических непрерывных измерений загрязняющих веществ в атмосферном воздухе», – объяснили в пресс-службе природоохранного ведомства.

Из опубликованных Гидрометцентром РТ данных следовало, что превышение зафиксировано в период с 25 ноября по 26 ноября. На станции мониторинга, установленной на пересечении улиц Побежимова и Ленинградской, концентрация формальдегида поднялась до 0,088 мг/кубометров при норме 0,05 мг/кубометр. На остальных пунктах города превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе обнаружено не было.