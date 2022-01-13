Экологи определят класс опасности снега на стихийной свалке в Казани

Незаконную свалку снега обнаружили экологи в Приволжском районе Казани благодаря бдительным горожанам. Специалисты взяли пробы загрязненного снега для определения класса опасности, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«В адрес Министерства экологии и природных ресурсов РТ поступило обращение граждан о незаконном складировании снега рядом с улицей Учительской. Инспекторы и представитель администрации Вахитовского и Приволжского районов выехали по указанному адресу. В ходе обследования территории нарушение природоохранного законодательства подтвердилось. Общая площадь снежной свалки составила 847 кв. метров, а объем — 568 кубометров», — сказано в сообщении.

По результатам лабораторных исследований проб снега будут приняты меры. В случае выявления превышения загрязняющих веществ в адрес администрации Вахитовского и Приволжского районов будет направлено извещение о необходимости явки в министерство для составления административного материала.