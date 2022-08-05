Экологи оценили состояние воздуха на месте пожара в Киндерях

Экологи оценили состояние воздуха на месте крупного пожара в поселке Киндери под Казанью. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«По данным Главного управлении МЧС России по РТ, крупный пожар на складе производства незамерзающей жидкости по ул. Асылъяр локализован. Для оценки состояния воздуха на место происшествия оперативно выехали инспекторы Центрального территориального управления Минэкологии РТ и сотрудники лаборатории», – сказано в сообщении.

Благодаря передвижной экологической лаборатории специалисты взяли на месте пробы атмосферного воздуха. Они проверили его по таким показателям, как оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, аммиак, диоксид серы, сероводород, формальдегид, бензол, толуол, ксилол, ацетон, изопропилбензол и бутилацетат. По результатам анализа проб превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ не выявлено.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что пожар в поселке Киндери начался около 10 утра. Здесь загорелся производственный склад.