Экологи оценили предварительный ущерб от слива нечистот около Лебяжьего

По многочисленным жалобам на сбросы сточных вод вблизи ЖК «Залесный Сити» в Кировском районе Казани Минэкологии РТ обследовали территорию и установили факт сброса сточных вод.

«Предположительно сброс канализационных вод осуществлялся с закрытой территории земельного участка с кадастровым номером 16:50:300154:13. В ходе обследования произведены инструментальные отборы проб сточной воды образовавшейся в результате слива, а также фоновой и загрязненной почвы. По протоколам результатов количественного анализа проб выявлены превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ»,- сообщили «Татар-информу» в пресс-службе министерства.

Площадь разлива сточных вод составила 181 кв. метр, предварительная сумма ущерба окружающей среде – 920 тыс. рублей.

По запросу Минэкологии РТ определен собственник земельного участка. Оказалось, что та земля – в частной собственности. По данным Росреестра, ее арендует ООО «Залесный Сити» сроком на пять лет, пояснили в пресс-службе министерства.

Из-за того, что участок закрытый, инспекторы Минэкологии РТ не могут зайти туда и полностью оценить ущерб, нанесенный природе. Внеплановые проверки в связи с мораторием могут провести только по согласованию с органами прокуратуры, добавили в пресс-службе.

Минэкологии РТ отправило в прокуратуру письмо с просьбой помочь в вместе провести контрольно-надзорные мероприятия в отношении ООО «Залесный Сити». Ответ от правоохранителей пока ждут. Еще министерство уведомило ООО «Залесный Сити» о проведении профилактического визита, но в конце 2024 года данная организация отказалась от проведения данного мероприятия, рассказали в пресс-службе Минэкологии республики.