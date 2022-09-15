Экологи обязали власти Казани и Чистополя ликвидировать две свалки

Сразу две несанкционированные свалки ликвидированы в Татарстане после вмешательства экологов. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«В Министерство экологии и природных ресурсов РТ поступило обращение о несанкционированном складирование отходов в Приволжском районе Казани. Сотрудники оперативно выехали на место. В ходе обследования территории выявлены строительные отходы на площади 156 кв. метров», – сказано в сообщении.

Экологи направили претензию в администрацию Вахитовского и Приволжского районов. На данный момент мусор вывезен, а территория приведена в порядок.

Вторая незаконная свалка устранена в Чистополе, на пересечении улиц Хмельницкого и Пожарского. Площадь захламления составила 50 кв. метров. Исполкому города было также выдано предостережение об устранении нарушения, свалка ликвидирована.