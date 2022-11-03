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Ру Тат
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Экология
3 ноября 2022  06:10

Экологи обязали исполком Камско-Устьинского района убрать свалку в два футбольных поля

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Огромную свалку размером почти в два футбольных поля ликвидировали после вмешательства экологов в Камско-Устьинском районе Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Инспекторы Заволжского территориального управления Министерства экологии и природных РТ выявили крупную свалку в районе Камского Устья. Общая площадь свалки составила 12 тыс. кв. метров, а объем – 1,5 тыс. кубометров. Собственником участка оказался исполком Камско-Устьинского района», – сказано в сообщении.

Экологи направили исковое заявление в районный суд с требованием очистить территорию. По решению суда нарушитель должен был ликвидировать несанкционированную свалку в течение месяца. В настоящее время весь мусор вывезен.

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