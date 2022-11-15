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Экология
15 ноября 2022  04:09
Наталья Рыбакова

Экологи обязали исполком убрать свалку в селе Новое Демкино

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Несанкционированная свалка бытовых и строительных отходов ликвидирована в Аксубаевском районе Татарстана по предписанию экологов. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Несанкционированную свалку бытовых и строительных отходов обнаружили инспекторы Волжско-Камского территориального управления. Нарушение зафиксировано на территории села Новое Демкино», — рассказали в ведомстве.

 

Фотоколлаж пресс-службы Минэкологии РТ

Площадь незаконной свалки составила 700 кв. метров, а объем достигал 500 куб. метров.

Экологи направили исполкому Новодеминского сельского поселения предписание об устранении нарушения. В настоящее время исполком вывез весь мусор и очистил территорию.

#несанкционированные свалки
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