Экологи обязали исполком убрать свалку в селе Новое Демкино

Несанкционированная свалка бытовых и строительных отходов ликвидирована в Аксубаевском районе Татарстана по предписанию экологов. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Несанкционированную свалку бытовых и строительных отходов обнаружили инспекторы Волжско-Камского территориального управления. Нарушение зафиксировано на территории села Новое Демкино», — рассказали в ведомстве.

Фотоколлаж пресс-службы Минэкологии РТ

Площадь незаконной свалки составила 700 кв. метров, а объем достигал 500 куб. метров.

Экологи направили исполкому Новодеминского сельского поселения предписание об устранении нарушения. В настоящее время исполком вывез весь мусор и очистил территорию.