Экологи обязали исполком убрать свалку в Куйбышевском Затоне

По предписанию экологов администрация Камско-Устьинского района Татарстана оперативно ликвидировала несанкционированную свалку. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

В адрес Министерства экологии РТ через систему «Народный контроль» поступило обращение граждан о незаконной свалке в поселке Куйбышевский Затон Камско-Устьинского района. В ходе выезда инспекторы подтвердили факт нарушения природоохранного законодательства, отметили в ведомстве.

Строительными и коммунальными отходами оказалась захламлена территория площадью 400 кв. метров, их объем равнялся 30 куб. метрам. Исполком поселка Куйбышевский Затон Камско-Устьинского района оперативно принял меры по ликвидации несанкционированного складирования отходов. Теперь территория приведена в надлежащее санитарно-экологическое состояние.