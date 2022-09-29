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Ру Тат
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Экология
29 сентября 2022  23:30
Наталья Рыбакова

Экологи обязали исполком убрать свалку в Куйбышевском Затоне

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По предписанию экологов администрация Камско-Устьинского района Татарстана оперативно ликвидировала несанкционированную свалку. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

В адрес Министерства экологии РТ через систему «Народный контроль» поступило обращение граждан о незаконной свалке в поселке Куйбышевский Затон Камско-Устьинского района. В ходе выезда инспекторы подтвердили факт нарушения природоохранного законодательства, отметили в ведомстве.

Строительными и коммунальными отходами оказалась захламлена территория площадью 400 кв. метров, их объем равнялся 30 куб. метрам. Исполком поселка Куйбышевский Затон Камско-Устьинского района оперативно принял меры по ликвидации несанкционированного складирования отходов. Теперь территория приведена в надлежащее санитарно-экологическое состояние.

#несанкционированная свалка
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