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Экология
28 сентября 2022  00:15
Наталья Рыбакова

Экологи обязали исполком убрать свалку отходов в Новом Ибрайкино

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В Татарстане оперативно убрали свалку по предписанию экологов около села Новое Ибрайкино. Площадь загрязненного участка составила 119 кв. метров, а объем свалки –  40 кубометров.

Несанкционированное складирование бытовых и древесных отходов выявили инспекторы Волжско-Камского территориального управления Минэкологии РТ в ходе мониторинга Аксубаевского района. В адрес исполкома Новоибрайкинского сельского поселения выдали предписание убрать мусор не более, чем за 60 дней.

В настоящее время свалка ликвидирована, а территория приведена в надлежащее санитарно-экологическое состояние, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

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