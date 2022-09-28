Экологи обязали исполком убрать свалку отходов в Новом Ибрайкино

В Татарстане оперативно убрали свалку по предписанию экологов около села Новое Ибрайкино. Площадь загрязненного участка составила 119 кв. метров, а объем свалки – 40 кубометров.

Несанкционированное складирование бытовых и древесных отходов выявили инспекторы Волжско-Камского территориального управления Минэкологии РТ в ходе мониторинга Аксубаевского района. В адрес исполкома Новоибрайкинского сельского поселения выдали предписание убрать мусор не более, чем за 60 дней.

В настоящее время свалка ликвидирована, а территория приведена в надлежащее санитарно-экологическое состояние, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.