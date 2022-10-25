Экологи обязали азнакаевских чиновников убрать нелегальную свалку

Свалку площадью в 95 кв. метров ликвидировали по предостережению экологов в Азнакаево. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Несанкционированное складирование отходов обнаружили инспекторы Приикского территориального управления рядом с контейнерной площадкой по ул. Альметьевский тракт в Азнакаево. Площадь захламления составила 95 кв. метров, а общий объем мусора – 25 кубометров», – сказано в сообщении.

В адрес исполкома Азнакаевского района было направлено предостережение устранить нарушение в течение 60 дней. На данный момент мусор вывезен, территория приведена в порядок.