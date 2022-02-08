Экологи обязали администрацию Апастовского района ликвидировать свалку возле полигона ТБО

Суд обязал администрацию Апастовского района Татарстана ликвидировать несанкционированную свалку. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Огромную свалку площадью 10,5 тыс. кв. метров и объемом 1500 куб. метров обнаружили инспекторы Заволжского территориального управления Минэкологии РТ. Природоохранное нарушение было зафиксировано в ходе мониторинга Апастовского района. Свалку обнаружили недалеко от полигона ТБО», — рассказали в министерстве.

Акт обследования территории и исковое заявление об устранении нарушения экологи направили в Апастовский районный суд. Суд вынес решение о принятии мер по устранению нарушения.

Теперь исполком Апастовского района обязан ликвидировать несанкционированную свалку не позднее шести месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.