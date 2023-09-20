Экологи обратились в Росприроднадзор из-за сильного загрязнения реки в Арском районе

В реке Казанка в Арском районе обнаружили серьезные превышения по загрязняющим веществам. Так, предельно допустимая концентрация по аммонию иону оказалась превышена в 11,2 раза, а по нитритам — в 7,6 раза, рассказали в телеграм-канале Минэкологии республики.

Тревогу забили жители деревни Качелино, которые пожаловались в министерство на неприятный запах со стороны реки. Приехавшие инспекторы отобрали пробы в месте сброса сточных вод. В них оказались обнаружены превышения по шести пунктам. Помимо указанных выше, это биохимическое потребление кислорода — в 7,3 раза, фосфатам — в 4,9, железу общему — 2,9 и сульфатам — в 1,7 раза.

«Все материалы были направлены в Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора для принятия мер реагирования», — заявили в министерстве.