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Экологи обратились в Росприроднадзор из-за сильного загрязнения реки в Арском районе
В реке Казанка в Арском районе обнаружили серьезные превышения по загрязняющим веществам. Так, предельно допустимая концентрация по аммонию иону оказалась превышена в 11,2 раза, а по нитритам — в 7,6 раза, рассказали в телеграм-канале Минэкологии республики.
Тревогу забили жители деревни Качелино, которые пожаловались в министерство на неприятный запах со стороны реки. Приехавшие инспекторы отобрали пробы в месте сброса сточных вод. В них оказались обнаружены превышения по шести пунктам. Помимо указанных выше, это биохимическое потребление кислорода — в 7,3 раза, фосфатам — в 4,9, железу общему — 2,9 и сульфатам — в 1,7 раза.
«Все материалы были направлены в Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора для принятия мер реагирования», — заявили в министерстве.
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