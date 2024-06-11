Экологи обнаружили возле Иннополиса свалку мусора площадью 1,5 га

Большую свалку возле Иннополиса и строительный мусор возле дороги в поселке Салмачи обнаружили экологи в ходе санитарно-экологического двухмесячника. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Казани первый замминистра экологии и природных ресурсов РТ — главный госинспектор РТ в области охраны окружающей среды Ильнур Губайдуллин.

«В ходе санитарно-экологического двухмесячника в экологическую приемную по всем каналам связи поступило более 2,7 тыс. обращений, большинство из которых — жалобы на свалки. Нарушители привлечены к ответственности, наложены штрафы на общую сумму около 5 млн рублей. Много жалоб на регоператоров в связи с несвоевременным вывозом мусора», — рассказал он.

Незаконные засыпки оврагов различными отходами всё чаще фиксируют инспекторы. Экологи предполагают, что на месте таких оврагов с мусором в будущем могли быть сформированы земли под застройку.

«Природный овраг выполняет естественную дренажную функцию, оттягивая с ближайших участков излишки талых или грунтовых вод. Их засыпка может привести к подтоплению», — пояснил Губайдуллин.

По его словам, площадь свалки в районе Иннополиса составляет 1,5 га. Судя по количеству мусора, она была образована за длительный промежуток времени. Кроме того, зафиксирован факт отсыпки строительными отходами дороги в поселке Салмачи.

«Будем принимать меры в отношении собственника земельного участка», — отметил Губайдуллин.