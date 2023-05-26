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Общество 26 мая 2023 01:54

Экологи обнаружили в Заинском районе свалку размером с два футбольных поля

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Экологи обнаружили в Заинском районе свалку размером с два футбольных поля
Фото: пресс-служба Минэкологии РТ.

Инспекторы Закамского территориального управления Минэкологии РТ вместе с сотрудниками ГБУ «Безопасность дорожного движения» провели совместный рейд. В результате они обнаружили огромную несанкционированную свалку в одном из населенных пунктов Заинского района, передает пресс-служба Минэкологии РТ.

На двух земельных участках был размещен мусор от сноса и разборки зданий в районе села Аксарино. Общая площадь захламления составила 16 960,5 «квадратов», общий объем – 12 273,2 кубометров.

«Информация по данному факту будет направлена по подведомственности в Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора», – отметили в ведомстве.

#свалка мусора #санитарно-экологический двухмесячник
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