Экологи обнаружили в водах Шошмы превышения по сульфатам и нитритам

Превышение содержания сульфатов и нитритов обнаружили экологи в пробах воды, взятых на реке Шошма в Балтасинском районе Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Отборы проб были произведены вблизи точки сброса сточных вод АО „МПП ЖКХ Балтаси“. По результатам анализов проб выявлен факт ухудшения качества природной воды. Зафиксированы превышения по аммоний иону в 2,4 раза, нитритам — в 6,8 раз и сульфатам — в 1,7 раз», — рассказали в ведомстве.

Результаты были переданы в Волжско-Камское межрегиональное Управление Росприроднадзора.

Отметим, что экологи не первый раз выявляют превышение загрязняющих веществ в Шошме. В прошлом году за сброс неочищенных сточных вод с биологических очистных сооружений Балтасинского маслодельно-молочного комбината ООО «Арча» было оштрафовано почти на 6 млн рублей. Тогда результаты анализов показали превышение допустимых концентраций по множеству загрязняющих веществ. По некоторым из них превышения были зафиксированы более чем в 20 раз.