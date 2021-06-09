Экологи обнаружили в Тетюшах 30 тонн стеклопакетов

Инспекторы Заволжского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ обнаружили сброс отходов производства и потребления на почву во время вертолетного облета на территории Тетюшского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Было установлено, что юридическое лицо складировало на своей территории предприятия бой стекла. «Данные отходы относятся к V классу опасности», — говорится в сообщении.

Площадь несанкционированного размещения составила 97 кв. метров, объем — 12 куб. метров.

Виновное лицо привлечено к административной ответственности, назначен штраф в размере 100 тыс. рублей. Территория уже приведена в санитарно-надлежащее состояние.