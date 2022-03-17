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Экология
17 марта 2022  01:44
Наталья Рыбакова

Экологи обнаружили в Татарстане свалку снега с нефтепродуктами и марганцем

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Нелегальную свалку снега, загрязненную нефтепродуктами, обнаружили экологи в Азнакаевском районе Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«На «горячую линию» министерства поступило обращение о незаконном размещении отходов от зимней уборки улиц на территории поселка Актюбинский. Инспекторы Приикского территориального управления Минэкологии РТ выехали на место, факт несанкционированного складирования снега подтвердился. Площадь загрязненной территории составила 100 кв. метров, объем – 20 кубометров. Специалистами лаборатории были отобраны пробы снега. В анализах есть превышения ПДК по хлорид иону, марганцу и нефтепродуктам», – сказано в сообщении.

За нарушение муниципальных правил благоустройства и обращения с отходами в отношении должностного лица составлен административный протокол по ч.1 ст.3.6 КоАП РТ. Материал передан в административную комиссию Азнакаевского района для принятия решения.

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