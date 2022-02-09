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Ру Тат
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Экология
9 февраля 2022  19:30

Экологи обнаружили в Татарстане на берегу реки Ошняк незаконно построенный пруд

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Незаконно построенный искусственный водоем обнаружили экологи Волжско-Камского территориального управления в Рыбно-Слободском районе Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ. 

«В ходе регулярного мониторинга инспекторы Волжско-Камского территориального управления Минэкологии РТ обнаружили в Рыбно-Слободском районе нарушение ст. 65 Водного кодекса РФ. В селе Русский Ошняк в прибрежной защитной полосе реки Ошняк они нашли искусственный пруд, который соорудили для разведения рыбы», – сказано в сообщении.  

За самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий в отношении должностного лица составлен протокол по ст. 7.6 КоАП РФ и по ч.1 ст. 8.42 КоАП РФ «Использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности».
 

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