Экологи обнаружили в Советском районе Казани снежную свалку объемом 37 «КАМАЗов»

Благодаря бдительным гражданам в Советском районе Казани экологи обнаружили место незаконного складирования снега, объем свалки, по примерным подсчетам, был равен 37 «КАМАЗам». Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Экологи вышли в ночной рейд на улицу Аделя Кутуя. Здесь, рядом с домом 157Б, на камеру телефона инспектор зафиксировал факт незаконного складирования снега. Вывозили снег „КАМАЗы“. Общая площадь незаконной свалки составила 617 кв. метров, объем — 740 куб. метров», — рассказали в пресс-службе природоохранного ведомства.

Днем сотрудники министерства повторно выехали на место и отобрали пробы снега. В результате анализов был определен 5-й класс опасности — есть незначительные превышения ПДК по хлориду, сульфату и нефтепродуктам.