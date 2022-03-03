Экологи обнаружили в Приволжском районе Казани свалку токсичного снега

Большую по площади несанкционированную свалку снега обнаружили экологи в Приволжском районе Казани в результате проверки жалобы местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«В адрес Министерства экологии и природных ресурсов РТ поступило обращение граждан о несанкционированном складировании снега по ул. Южно-Промышленная в Приволжском районе <...> В ходе обследования территории факт природоохранного нарушения подтвердился», — сказано в сообщении.

Общая площадь незаконной свалки составила 1 100 кв. метров, объем – 723 кубометра. Специалисты отобрали пробы снега. По результатам биотестирования они определили пятый класс опасности. В анализах были выявлены превышения ПДК по хлориду, сульфату и нефтепродуктам. В отношении администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани составлен протокол по ч.1 ст.8.2. КоАП РФ. По этой статье предусмотрен штраф в размере от 100 до 250 тыс. рублей.