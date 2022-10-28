Экологи обнаружили в Казани три захламленные контейнерные площадки

В ходе совместного рейда экологов и сотрудников Росприроднадзора выявлены три случая захламления контейнерных площадок в Казани. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Экологи совместно с сотрудниками Росприроднадзора продолжают проводить мониторинг контейнерных площадок в Казани и близлежащих районах. В Советском районе Казани зафиксирован еще один факт захламления по ул. Гали Динмухаметова, жалоба есть и в Кировском районе от жителей ул. Нагорной», – сказано в сообщении.

Кроме того, в Пестречинском районе также есть проблемы с вывозом мусора. На ул. Южной выявлено складирование отходов на общей площади 184 кв. метров. По всем фактам природоохранных нарушений составлены акты обследования. Все материалы переданы в Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора по РТ для принятия дальнейших мер административного реагирования.