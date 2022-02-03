Экологи обнаружили в Казани свалку снега с нефтепродуктами

Несанкционированную свалку грязного снега обнаружили экологи в Авиастроительном районе Казани. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«Обращение граждан о несанкционированной свалке снега по ул. Миля в Казани поступило через систему «Народный контроль». Сотрудники Центрального территориального управления и представители администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов выехали по указанному в обращении адресу. В ходе обследования территории факт природоохранного нарушения подтвердился. Специалисты отобрали пробы загрязненного снега, чтобы определить класс опасности и токсичность. В результате выяснилось, что загрязненный снег относится к четвертому классу опасности. В нем выявлены превышения по сульфатам, хлоридам и нефтепродуктам в четыре раза», сказано в сообщении.

Площадь загрязненной территории составила 400 кв. метров, а объем – 410 кубометров. В отношении администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани составлен протокол по ч.1 ст.8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления». Материалы дела направлены в Авиастроительный районный суд для принятия решения.