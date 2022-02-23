Экологи обнаружили в Казани свалку снега размером с футбольное поле

Гигантскую снежную свалку обнаружили экологи в Казани. Сообщение о несанкционированном объекте было получено в сервисе «Народный контроль». Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«В адрес Минэкологии РТ через систему „Народный контроль“ поступило обращение граждан о незаконном складировании снега по ул. Торфяной, рядом с лодочной станцией „Якорь“. Инспекторы выехали по указанному в обращении адресу. Факт природоохранного нарушения подтвердился. Площадь загрязненной территории составила 8620 кв. метров, а объем — 9482 кубометра. Специалистами были отобраны пробы снега. По результатам биотестирования загрязненный снег относится к четвертому классу опасности», — сказано в сообщении.

По выявленному факту в отношении администрации Советского района Казани составлен протокол по ч.1 ст.8.2. КоАП РФ. По этой статье за данное нарушение предусмотрен штраф в размере от 100 до 250 тыс. рублей. Материал направлен в Советский районный суд Казани для принятия решения.