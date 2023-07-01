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Экологи обнаружили свалку у деревни Якты-Куль Азнакаевского района
Во время мониторинга Азнакаевского района Татарстана инспекторы Приикского территориального управления Министерства экологии РТ нашли несанкционированную свалку вблизи деревни Якты-Куль. Об этом сообщает пресс-служба природоохранного ведомства.
Отмечается, что был захламлен участок площадью 110 кв. метров, объем свалки составил 22 кубометров. Исполкому Учаллинского сельского поселения было выдано предостережение о недопустимости нарушения законодательства и ликвидации свалки.
На сегодня территория приведена в надлежащее санитарно-экологическое состояние.
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