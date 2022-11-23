Экологи обнаружили незаконную свалку снега на ул.Гаврилова в Казани

Незаконную свалку снега обнаружили экологи в Ново-Савиновском районе Казани. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«В адрес Министерства экологии РТ поступило сообщение о несанкционированной свалке снега на ул.Гаврилова в Ново-Савиновском районе. Экологи выехали на место и рассчитали общую площадь завалов, которая составила 400 кв. метров, а объем — 136 кубометров», — сказано в сообщении.

Чтобы определить собственника земельного участка, специалисты направили запрос в Управление Росреестра по Республике Татарстан. Собственнику будет вынесено предписание о ликвидации снежной свалки.