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Экология
23 ноября 2022  22:08
Наталья Рыбакова

Экологи обнаружили незаконную свалку снега на ул.Гаврилова в Казани

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Незаконную свалку снега обнаружили экологи в Ново-Савиновском районе Казани. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«В адрес Министерства экологии РТ поступило сообщение о несанкционированной свалке снега на ул.Гаврилова в Ново-Савиновском районе. Экологи выехали на место и рассчитали общую площадь завалов, которая составила  400 кв. метров, а объем — 136 кубометров», — сказано в сообщении.

Чтобы определить собственника земельного участка, специалисты направили запрос в Управление Росреестра по Республике Татарстан. Собственнику будет вынесено предписание о ликвидации снежной свалки.

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